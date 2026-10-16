Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко, анализируя свою отставку из воронежского клуба, признался, что отныне будет больше внимания уделять комплектации своих команд перед стартом сезона.
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