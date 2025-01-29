Цены промпроизводителей в России за 2024 год выросли на 7,9%, сообщил Росстат. «В декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2023 г.