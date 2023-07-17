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Таисия Собинина: «Уже через полторы недели тренировок делали с Ходыкиным четверной выброс. Как‑то само собой пошло»

– Сергей Росляков говорил, что видит у вашей пары перспективы четверных элементов. Уже пробуете? – Мы уже через полторы недели первых тренировок делали четверной выброс-риттбергер.

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