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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Ради такого даже можно “Лигу” обратно скачать»: фанаты League of Legends остались в...

«Ради такого даже можно “Лигу” обратно скачать»: фанаты League of Legends остались в...

«Ради такого даже можно “Лигу” обратно скачать»: фанаты League of Legends остались в восторге от трейлера нового PvE-режима в духе Vampire SurvivorsВслед за январским и апрельским тизерами студия Riot Games наконец полноценно представила для League of Legends новый PvE-режим с элементами выживания и bullet heaven — то есть в духе Vampire Survivors.

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