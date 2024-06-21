«Ради такого даже можно “Лигу” обратно скачать»: фанаты League of Legends остались в восторге от трейлера нового PvE-режима в духе Vampire SurvivorsВслед за январским и апрельским тизерами студия Riot Games наконец полноценно представила для League of Legends новый PvE-режим с элементами выживания и bullet heaven — то есть в духе Vampire Survivors.