Кредитные «качели» Гранели: родственник Андрея Назарова и его ловкие трюки 

После возбуждения уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина начали вскрываться всё новые финансовые схемы, где засветилась «Гранель», в том числе всплыли некоторые «заигрывания» с налоговиками и прокрутка денег, взятых в долг у банка Грефа.