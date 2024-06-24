Кредитные «качели» Гранели: родственник Андрея Назарова и его ловкие трюки 

После возбуждения уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина начали вскрываться всё новые финансовые схемы, где засветилась «Гранель», в том числе всплыли некоторые «заигрывания» с налоговиками и прокрутка денег, взятых в долг у банка Грефа.
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