Обязанность уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт закреплена в Жилищном кодексе России и распространяется на все многоквартирные дома независимо от года сдачи, пояснил в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.