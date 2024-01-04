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Лидер Ирана приказал проявить «стратегическое терпение» ради мира с США

Лидер Ирана приказал проявить «стратегическое терпение» ради мира с США

В США считают, что взрывы организовали террористы.фото: Khamenei.i/wikiрedia.org--> Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи поручил военному командованию страны проявлять «стратегическое терпение» и избегать прямого столкновения с США.

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СЕ
Сергей ЕВ
Враги Ирана должны быть уничтожены
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