Лидер Ирана приказал проявить «стратегическое терпение» ради мира с США

В США считают, что взрывы организовали террористы.фото: Khamenei.i/wikiрedia.org--> Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи поручил военному командованию страны проявлять «стратегическое терпение» и избегать прямого столкновения с США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии