Ограничения затронут автобус № 3, который ходит от вокзала «Новосибирск-Главный» до поселка Северный, автобус № 44, связывающий площадь имени Калинина с садом имени Дзержинского, а также маршрутку № 19, следующую от СНТ «Весна Сибири» до парка «Заельцовский».