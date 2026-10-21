Ограничения затронут автобус № 3, который ходит от вокзала «Новосибирск-Главный» до поселка Северный, автобус № 44, связывающий площадь имени Калинина с садом имени Дзержинского, а также маршрутку № 19, следующую от СНТ «Весна Сибири» до парка «Заельцовский».
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