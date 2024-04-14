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Постпред Ирана при ООН: Тегеран не ищет эскалации на Ближнем Востоке

Постпред Ирана при ООН: Тегеран не ищет эскалации на Ближнем Востоке

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, однако примет решительные меры для своей защиты в случае, если США начнут военную операцию.

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