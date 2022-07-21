Две версии одного визита: Зачем Инна Чурикова приезжала в больницу

Противоречивая информация поступала в среду о состоянии популярнейшей актрисы Инны Чуриковой. Сначала телеграм-каналы рассказали, что Инна Михайловна после неудачного падения сама приехала в Боткинскую больницу, где ее положили в реанимацию.