Армия проверит мигрантов на патриотизм

Сбежавшие из военкомата уроженцы Таджикистана обнажили недочеты в работе с новыми гражданами РФ @ Кирилл Каллиников/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Следователи возбудили уголовные дела против двух уклонистов – уроженцев Таджикистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии