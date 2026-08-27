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До 70% выпускников девятых классов в Подмосковье выбирают колледжи — Воробьев

До 70% выпускников девятых классов в Подмосковье выбирают колледжи — Воробьев

От 65% до 70% выпускников девятых классов в Московской области идут учиться в колледжи. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на форуме педагогов региона «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

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