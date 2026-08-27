От 65% до 70% выпускников девятых классов в Московской области идут учиться в колледжи. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на форуме педагогов региона «Стратегия цифрового лидерства в образовании».
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