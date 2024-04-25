Власти решили встряхнуть ХК «Сибирь»

В хоккейной жизни Новосибирской области в ближайшее время произойдут кардинальные изменения: в ХК «Сибирь» будут заменены ключевые фигуры, а в развитии самой игры на территории региона начнется новый этап.
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