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Власти решили встряхнуть ХК «Сибирь»

Власти решили встряхнуть ХК «Сибирь»

В хоккейной жизни Новосибирской области в ближайшее время произойдут кардинальные изменения: в ХК «Сибирь» будут заменены ключевые фигуры, а в развитии самой игры на территории региона начнется новый этап.

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