Ефим Васильев финансировал обогрев Успенского собора Владимира

Ефим Васильев, купец и почётный гражданин Владимира, пожертвовал 10 тысяч рублей, проценты с которых ежегодно раздавались бедным семьям, а также оплатил систему обогрева Успенского собора, что позволило реставраторам работать независимо от погоды.