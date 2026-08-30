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Владимирские новости

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Ефим Васильев финансировал обогрев Успенского собора Владимира

Ефим Васильев финансировал обогрев Успенского собора Владимира

Ефим Васильев, купец и почётный гражданин Владимира, пожертвовал 10 тысяч рублей, проценты с которых ежегодно раздавались бедным семьям, а также оплатил систему обогрева Успенского собора, что позволило реставраторам работать независимо от погоды.

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