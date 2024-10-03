Учебный центр Военно-Морского Флота приступил к подготовке военнослужащих по призыву по специальности «оператор БПЛА»

Подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов из числа военнослужащих по призыву для подразделений береговых войск Военно-Морского Флота проводится под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевого применения разведывательных и ударных беспилотных систем в зоне проведения специальной военной операции.