В московских больницах остаются 15 пострадавших при обстреле Белгорода

В московских больницах остаются 15 пострадавших при обстреле украинскими военными Белгорода. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, из белгородских больниц выписаны все пострадавшие в результате атаки, которая была совершена 30 декабря.
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