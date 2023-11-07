Бессонная эйфория

Ночь без сна повышает уровень дофамина и готовит нейроны к новым синапсам. Не высыпаясь день за днём, мы получаем стабильно плохое настроение, раздражительность, забывчивость, мы начинаем хотеть, чтобы нас все оставили в покое и т.