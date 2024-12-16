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Корешков – о травме Токова перед боем против Шлеменко: «Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем, но никому не рассказывал»

«Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем. У него очень много травм, о которых он не рассказывал и не расскажет.

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