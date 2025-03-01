Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя переговоры между Украиной и США по редкоземельным металлам, заявил, что главным преимуществом России являются не нефть, не газ и не редкие металлы, а президент страны Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии