Политика как он...
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Политика как она есть

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Володин назвал Путина преимуществом России

Володин назвал Путина преимуществом России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя переговоры между Украиной и США по редкоземельным металлам, заявил, что главным преимуществом России являются не нефть, не газ и не редкие металлы, а президент страны Владимир Путин.

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