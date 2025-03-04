Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Канада,это пристанище для бандитов!AFP: в Канаде нач...
  • Eduard
    Пора прекращать покупать Канадскую продукцию!AFP: в Канаде нач...
  • Eduard
    Да,а то посадят ему подобных и подкупленых!Медведчук: выборы...

«Фонд Ройзмана» не использовал по назначению собранные на лечение деньги

«Фонд Ройзмана» не использовал по назначению собранные на лечение деньги

Благотворительный «Фонд Ройзмана» не использовал собранные средства по назначению.В судебных документах говорится, что в 2021 году в рамках благотворительной программы «Адресная помощь» было собрано более 222 млн рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх