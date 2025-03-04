«Фонд Ройзмана» не использовал по назначению собранные на лечение деньги

Благотворительный «Фонд Ройзмана» не использовал собранные средства по назначению.В судебных документах говорится, что в 2021 году в рамках благотворительной программы «Адресная помощь» было собрано более 222 млн рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия.
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