«Фонд Ройзмана» не использовал по назначению собранные на лечение деньги

Благотворительный «Фонд Ройзмана» не использовал собранные средства по назначению.В судебных документах говорится, что в 2021 году в рамках благотворительной программы «Адресная помощь» было собрано более 222 млн рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия.