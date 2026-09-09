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Минэкологии предостерегло жителей Подмосковья от сбора ядовитых лесных ягод

Минэкологии предостерегло жителей Подмосковья от сбора ядовитых лесных ягод

В лесах Московской области сейчас можно встретить вороний глаз, который легко узнать по одиночной черной ягоде с характерным сизым оттенком.

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