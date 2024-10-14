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Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

Беднейшие страны мира, в которых около 40 процентов граждан живут менее чем на 2,15 доллара в день, находятся в худшем финансовом положении, чем когда-либо с 2006 года, следует из доклада Всемирного банка.

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