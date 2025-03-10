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Царьград

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Спецпосланник Уиткофф: Зеленский направил Трампу письмо с извинениями

Спецпосланник Уиткофф: Зеленский направил Трампу письмо с извинениями

По его словам, между командами США, Украины и европейских стран велись активные обсуждения по поводу инцидента в Овальном кабинете.

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