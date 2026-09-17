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«Кристал Пэлас» всухую разгромил чемпиона Польши в 1-м туре Лиги Европы

«Кристал Пэлас» всухую разгромил чемпиона Польши в 1-м туре Лиги Европы

Английский «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе разгромил польский «Лех» (4:0) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.

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