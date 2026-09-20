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Царьград

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В Ростове часть домов осталась без горячей воды до 21 сентября

В Ростове часть домов осталась без горячей воды до 21 сентября

Вечером 20 сентября часть Ростова осталась без горячей воды. О временных неудобствах для горожан сообщила Антонина Пшеничная, возглавляющая региональное министерство ЖКХ.

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