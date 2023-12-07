Четыре крымских дерева получили статус памятников природы

Четыре многолетние дерева Крыма получили статус «Памятник живой природы». По итогам всероссийской программы «Дерево года», самым старым деревом стал Кипарис вечнозелёный, который растёт в Гурзуфе на территории музея Пушкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии