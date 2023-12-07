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Четыре крымских дерева получили статус памятников природы

Четыре крымских дерева получили статус памятников природы

Четыре многолетние дерева Крыма получили статус «Памятник живой природы». По итогам всероссийской программы «Дерево года», самым старым деревом стал Кипарис вечнозелёный, который растёт в Гурзуфе на территории музея Пушкина.

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