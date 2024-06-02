Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения? Приходит время – и любая война заканчивается.
С кем России можно договариваться
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Договариваться? С бандитами? Ну если только заставить подписать, что нам нужно, приставив пистолет к виску. Но тогда так и держать. Только отпустим всё вернётся на круги свои. Может пролив и впадина. Всё вернее.
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