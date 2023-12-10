Какой сегодня праздник: 11 декабря 2023 года принято отмечать Международный день гор и другие важные праздники Юлия СкворцоваСовременные россияне интересуются тем, какой праздник отмечается сегодня, в понедельник 11 декабря 2023 года.
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