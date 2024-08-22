Специалисты рассказали, что такое септик

Септик — это подземный резервуар, который очищает и утилизирует сточные воды. Существует множество видов таких очистных сооружений, но, прежде чем их перечислить, разберёмся, как следует выбирать септик: По назначению.
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