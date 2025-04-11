БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Федор Родников
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Ближний Восток – Кавказ: Израиль, США и Азербайджан объединяют усилия против Ирана?

Ближний Восток – Кавказ: Израиль, США и Азербайджан объединяют усилия против Ирана?

6 марта канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила, что Израиль ведёт переговоры с Соединёнными Штатами «с целью создания прочной основы для трёхстороннего сотрудничества между Израилем, Азербайджаном и США», что совпало с дебатами в Кнессете на тему «Укрепление стратегического союза между Израилем и Азербайджаном», подчеркнув роль Азербайджана как «стратегического союзника в Кавказском регионе» и отметив двустороннее сотрудничество в области безопасности, торговли, технологий и энергетики.

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