Ближний Восток – Кавказ: Израиль, США и Азербайджан объединяют усилия против Ирана?

6 марта канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила, что Израиль ведёт переговоры с Соединёнными Штатами «с целью создания прочной основы для трёхстороннего сотрудничества между Израилем, Азербайджаном и США», что совпало с дебатами в Кнессете на тему «Укрепление стратегического союза между Израилем и Азербайджаном», подчеркнув роль Азербайджана как «стратегического союзника в Кавказском регионе» и отметив двустороннее сотрудничество в области безопасности, торговли, технологий и энергетики.