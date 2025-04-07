Рунет на пороге изоляции: что ждёт бизнес после новых запретов? Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин… «Через несколько лет иностранные хостинги могут полностью заблокировать в РФ»: депутат Немкин .
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