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Петербургский дневник

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«Додо Пицца» исполнила требование петербургского УФАС, изменив слоган

«Додо Пицца» исполнила требование петербургского УФАС, изменив слоган

Предыдущее на сайте пиццерии нарушало статью «О защите конкуренции» Сеть пиццерий «Додо Пицца»изменила слоган после предупреждения Управления федеральной антимонопольной службы по Петербургу, передаёт Piter.

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