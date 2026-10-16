Мошенники стали выманивать у россиян деньги под предлогом аренды парковочных мест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
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