Байден дал команду бить ракетами по России. Как теперь ответит Кремль?

Пока еще действующий президент США Джо Байден впервые с начала СВО дал добро ВСУ на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, сообщает The New York Times.
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