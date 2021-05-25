Славянская доктринаПолитикаГороскоп на 27 мая Гороскоп на 27 мая 2021 Овен 27 мая Овен будет чувствовать себя «не в своей тарелке» даже с близкими людьми.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновИз Эзотерическая астрология" Меркурий является выражением двойственности ума, будучи посредником между высшим и низшим. Это посредничество распадается на две стадии: использование конкретного ума как посредника в рамках самой личности, обуславливающего её жизнь, анализирующего и проводящего дифференциацию между человеческим «я» и «не-я», подчеркивающего сознавание «я и ты», а также сознавание личности и её окружения. Во-вторых, ум переносит сообщения от души к мозгу и устанавливает правильные отношения между низшим «я» и высшим «Я»; таким образом, это уже просветленный ум, соотносящий душу и личность. (стр. 353)Юрий Ильинов"Энни, Энни, я Ока!..": что стало с американской ядерной пушкой Ударная волна легко завалила небольшой лес и разметала по воздуху десятки автомобилей. Гриб взрыва красиво повис на высоте 160 м. Военные наблюдатели остались довольны. 25 мая 1953 года на полигоне в Неваде испытали первую в мире ядерную артиллерию. Американская пушка под названием "Атомная Энни" заряжалась полутораметровым артиллерийским зарядом. Он имел ядерную начинку 15 килотонн и поражал цель на расстоянии 20 км. В сухопутном бою одну такую "Энни" можно было выводить против целой дивизии. В СССР напряглись. Размер имеет значение Ядерная пушка создавалась как эксклюзивный продукт против советской угрозы. Десятки орудий поделили между Южной Кореей и Европой. Наибольшее количество экземпляров получила Западная Германия. Рассказывает эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов: "В 50-е годы основным сценарием начала глобального конфликта рассматривалось наступление советских войск в Европе. В ФРГ было так называемое танкоопасное направление: именно там ждали советский прорыв. Сначала этот узкий коридор хотели минировать атомными фугасами, затем остановились на ядерной артиллерии. Лупить по танковому батальону тяжелым вооружением посчитали избыточным – создалась бы большая зона отчуждения. А небольшой ядерный боеприпас – масштаба хиросимских или нагасакских бомб, 10-15 килотонн, – оценивали вполне пригодным". После испытания в Неваде "Атомная Энни" не пальнула ни разу. Во-первых, пушка оказалась неповоротливой. Ее таскали автопоездом, она застревала на узких улицах немецких городов, и чтобы ее вытащить, сносили дома. Во-вторых, СССР дал оперативный ответ: минометы "Ока" снабдили ядерными зарядами. "Энни" с ее калибром 280 мм тонула в калибре "Оки": 420 мм. По-маленькому уже не получится На вооружении США "Атомная Энни" продержалась 10 лет. За это время к советской "Оке" подтянулась пушка "Конденсатор", потом "Тюльпан" и "Пион", заточенные на стрельбу тактическими ядерными боеприпасами. Алексей Анпилогов продолжает: "Пион" и "Тюльпан" – это калибры 203 мм и 240 мм: в СССР смогли сделать более миниатюрные, чем в США, ядерные заряды, за что большое спасибо советским инженерам. В 1960-е СССР добился паритета с США, затем начал опережать страны НАТО по числу ядерных боезарядов, и ежу стало понятно: никакой маленькой войны ядерными пушечками не получится. Начав обмен "уколами", стороны неизбежно и очень быстро перейдут в глобальное измерение, где удары будут наноситься массированно". Современное российское оружие давно превосходит советское. Но, как напомнил Анпилогов, с советских времен в военной доктрине РФ остается опция тактического ядерного ответа. Никуда не делась и ядерная артиллерия США. И даже до сих пор кое-где еще служат 8 стареньких "Энни".Юрий ИльиновЭтому ролику 10 лет, а как будто сегодня выпустили... Я вам даже больше скажу, у одного из идеологов этого предивного нового мира, а именно Илона Маска был...Учитель. То-то я думаю, где всё это уже читала и слышала, и тут натыкаюсь... Ба, знакомые все лица ... Константин Эдуардович Циолковский, основоположник современной космонавтики. Привожу некоторые выдержки из его статьи "Мои идеи монизма в [19]24 году": Но каково же будущее человека? Знание будет увеличиваться. Будет единение всех народов и высшее социалистическое устройство. Солнечная энергия будет использована в тысячу раз лучше, чем теперь. Человек становится хозяином Земли, так как соединение сил природы и многочисленного населения делает возможным управление климатом. ✔️Животных уже нет. Остался один человек. Питание исключительно растительное. Население будет непрерывно расти. Между тем, солнечная энергия, приходящаяся на долю Земли, не позволяла так неумеренно размножаться. ✔️И вот начинается искусственный подбор родителей – для получения совершенного потомства. Но детей имеют только избранные люди: более здоровые, долголетние, способные к обильному размножению, склонные к плодотворной деятельности, к усвоению истины. Контролируют эту возможность размножения общество, его представители и основанные ими законы. И все-таки получается избыток населения. Куда же его девать? Его переселяют в околосолнечное пространство. Заселялись пространства между орбитами Земли и Марса, Марса и Юпитера. Но способность размножаться сохранилась. ✔️Куда же деваться новорожденным? Стали еще более совершенствовать эфирное население путем искусственного подбора. Ненужные органы атрофировались или преобразовывались, становясь полезными. Например, ноги превратились в руки. Болезни уничтожились, старость устранялась, страсти ослаблялись, животная природа человека изгонялась, заменяясь рассудком. Инстинкты атрофировались, тяжесть жизни исчезла. Такое безобразие, как человеческие роды, половые страсти почти сошло на нет. Оплодотворение было искусственно, и развивалось не в утробе матери, а в искусственной среде. Риторический вопрос, прозвучавший в конце ролика, продолжает пульсировать в сознании : "А где же здесь ЧЕЛОВЕК?" https://www.facebook.com/Shukshinamaria/videos/413373936365765Комментировать
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