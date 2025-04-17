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Иркутск Сегодня

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В Приангарье обследуют ветеранов ВОВ в больницах и на дому

В Иркутской области медицинские работники проводят диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, включающую комплекс диагностических исследований и консультации специалистов.

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