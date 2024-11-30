В Иванове управляющая компания заплатила штраф за полумрак в кабине лифта МКД

В частности, не был обеспечен необходимый уровень освещенности кабины лифта и шахты, на основной посадочной площадке отсутствовала информация с указанием учетного и заводского номеров лифта, даты ввода в эксплуатацию и даты следующего технического освидетельствования и др.
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