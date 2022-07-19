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Росгвардия обнаружила на территории ЛНР тайник с оружием и личными делами военнослужащих ВСУ

Росгвардия обнаружила на территории ЛНР тайник с оружием и личными делами военнослужащих ВСУ

Поспешное бегство военнослужащих ВСУ с позиций приводит не только к бросанию оружия, в том числе поставленного западными странами, но и оставление документов, в том числе и секретных.

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