Бюджетный электромобиль Tesla не появится в ближайшее время, несмотря на заявления Илона Маска

Неофициальное изображение Tesla Model 2 / © Electrek По словам источников портала Electrek, знакомых с ситуацией, проект бюджетного электромобиля фактически заморожен, поскольку Tesla вкладывает все ресурсы в разработку беспилотного «роботакси» (Robotaxi).
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