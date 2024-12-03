Сергунина: Около 30 пунктов сбора новогодних подарков для детей и участников СВО открылось в столице

Пункты сбора подарков проекта «Москва помогает» будут работать в столице до 28 февраля включительно. Все желающие могут передать посылки для участников специальной военной операции (СВО) и юных жителей новых регионов России.
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