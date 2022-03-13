Политика как она есть

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Россия публично развенчивает культ "Западной личности"...

Россия публично развенчивает культ "Западной личности"...

На версальской встрече глав стран Евросоюза, прошедшей в минувшую пятницу, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил: "Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина, подвергшаяся нападению России, и потрясены происходящим.

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