Военное обозрение

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Глава Белгородской области Гладков: Украина продолжает атаки на регион с помощью беспилотников

Глава Белгородской области Гладков: Украина продолжает атаки на регион с помощью беспилотников

Сегодняшняя ночь в Белгородской области прошла не совсем спокойно, украинские вооруженные формирования продолжают атаковать регион с помощью беспилотников.

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