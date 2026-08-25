Глава управы Алексеевского района провёл обход территории

Глава управы Алексеевского района Роберто Леонов провёл еженедельный плановый обход территории. В мероприятии приняли участие заместитель главы управы Владислав Зимин, глава муниципального округа Оксана Будакова, глава администрации Игорь Страхов, муниципальный депутат Наталья Дулгер, общественный инспектор СВАО Владислав Гусев, сотрудники управы, представители ГБУ «Жилищник Алексеевского района» и активные жители.
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