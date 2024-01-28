Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nata
    Возможно стране и не хватает, но квалифицированных кадров, а не дикарей с мотыгами. Надо возрождать профтехобразовани...Кланяйтесь в ножк...
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Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

"Объединённые силы союзников освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года" — говорится в заявлении главы Еврокомиссии фон дер ЛяйенВ западной прессе союзниками все года называют США, Британию, Канаду и т.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Вероятно, освобождение Освенцима &quot;объединёнными силами союзников&quot; она разглядела в том органе, которое по своей медицинской специальности должна была лечить...
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