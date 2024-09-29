Си Цзиньпин призвал промышленных рабочих внести свой вклад в продвижение всестороннего возрождения Северо-Восточного Китая

Пекин, 28 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал промышленных рабочих продолжать вносить мудрость и силу в превращение страны в державу с передовой обрабатывающей промышленностью и продвижение всестороннего возрождения северо-востока Китая.
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