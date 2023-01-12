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Когда каждая кочка мнит себя горой

Хороший ролик, высмеивающий интернет-экспертов и диванные войска. И Шойгу как настоящий. И «эксперт» Егор, который призывал распустить армию и отдать Курилы Японии, в итоге просыпается.

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