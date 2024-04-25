В Орле зависло строительство фешенебельного бизнес-центра на Гостиной

В Орле на Гостиной,1 вот уже несколько лет красуется заброшенная строительная площадка. Власть после скандального сноса реестрового памятника истории и архитектуры обещала, что на указанной территории появится фешенебельный бизнес-центр «Купчина Радость».
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