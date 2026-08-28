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Аргументы недели

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Глава МАГАТЭ Гросси практикует «страусиную тактику» в украинском конфликте

Глава МАГАТЭ Гросси практикует «страусиную тактику» в украинском конфликте

Когда руководители ооновских структур, таких как МАГАТЭ, четыре года «не видят», откуда прилетают снаряды, например, по ЗАЭС, то, конечно, сложно говорить об эффективности организации на треке урегулирования украинского кризиса.

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