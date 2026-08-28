Когда руководители ооновских структур, таких как МАГАТЭ, четыре года «не видят», откуда прилетают снаряды, например, по ЗАЭС, то, конечно, сложно говорить об эффективности организации на треке урегулирования украинского кризиса.
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