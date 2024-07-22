Фомин о «Динамо»: «Прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно конкурировать. Посмотрим после 30-го тура, как все получится» 

— В прошлом сезоне благодаря вам [«Динамо»] и «Краснодару» впервые за долгое время «Зенит» был близок к потере чемпионства.
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