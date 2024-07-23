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Проценты по вкладам начали расти перед новым заседанием ЦБ по ключевой ставке

Проценты по вкладам начали расти перед новым заседанием ЦБ по ключевой ставке

Судя по реакции банковской сферы, ключевая ставка будет повышена минимум до 18%.На этой неделе крупнейшие банки России начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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